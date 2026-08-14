Guardian: страны НАТО потерпели фиаско в поддержке Украины, оставив её без ПВО. Фото: Robert Michael/ dpa/ Global Look Press

Украина оказалась брошенной союзниками. Обещанные системы ПВО от стран НАТО так и не поступили в достаточном объеме. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны. <…> Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создает риск того, что Европа в будущем останется без обороны», — пишет издание.

Мировое производство ракет для Patriot покрывает лишь треть-четверть от того объема, который реально потребовался бы Украине для полноценной ПВО, отмечает издание. К тому же поставки от США остаются под вопросом.

Кроме этого, газета призвала Украину готовиться к зиме «с серьезными перебоями в электроснабжении».

Сам киевский главарь уже начал говорить о трудностях предстоящей зимы. Владимир Зеленский подтвердил, что на Украине почти не осталось целых тепловых электростанций.