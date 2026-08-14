Опубликован перечень школьных предметов на учебный год 2026/2027

Минпросвещения определило список школьных предметов на учебный год Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какие предметы будут обязательными в школах в 2026/27 учебном году. Об этом РИА Новости рассказал представитель Минпросвещения, директор Института содержания образования Максим Костенко.

В начальной школе обязательными предметами станут русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, труд (технология) и физическая культура.

Ученикам средней школы предстоит освоить список из 17 обязательных предметов: от классики (русский, литература, математика) до новых дисциплин — например, начальной военной подготовки. Обществознание с 2026 года оставят только для девятиклассников.

В старшей школе обязательны: русский, литература, иностранный, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЖ, НВП и физкультура.

Костенко также напомнил, что с этого учебного года вводится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России».

Уточняется, что родной язык и второй иностранный будут обязательными только по заявлению родителей и при наличии условий в школе.

Накануне в Минпросвещения ограничили время уроков во вторую смену.