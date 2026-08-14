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НовостиОбщество14 августа 2026 23:32

Минтранс напомнил о бесплатном проезде в транспорте: кому положена льгота

Минтранс: дети могут бесплатно ездить в электричках и автобусах до 7 лет
Анна ПЕТРОВА
Минтранс: дети могут бесплатно ездить в электричках и автобусах до 7 лет

Минтранс: дети могут бесплатно ездить в электричках и автобусах до 7 лет

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ребенок в России может путешествовать бесплатно на разных видах транспорта в зависимости от возраста. На самолетах — до 2-х лет, на поездах дальнего следования — до 5-и лет, в электричках и автобусах — до 7-и лет. Об этом в Минтрансе России сообщили РИА Новости.

Для бесплатного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках также действуют свои возрастные ограничения.

«При проезде в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет. На автомобильном транспорте дети до 7 лет могут ездить бесплатно в городских и пригородных автобусах», — уточнил собеседник издания.

На междугородних маршрутах автомобильного транспорта бесплатный проезд предоставляется детям в возрасте до 5-и лет включительно.

До этого в Госдуме предложили сделать проезд для школьников бесплатным в течение всего года.