Минтранс напомнил о бесплатном проезде в транспорте: кому положена льгота

Минтранс: дети могут бесплатно ездить в электричках и автобусах до 7 лет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ребенок в России может путешествовать бесплатно на разных видах транспорта в зависимости от возраста. На самолетах — до 2-х лет, на поездах дальнего следования — до 5-и лет, в электричках и автобусах — до 7-и лет. Об этом в Минтрансе России сообщили РИА Новости.

Для бесплатного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках также действуют свои возрастные ограничения.

«При проезде в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет. На автомобильном транспорте дети до 7 лет могут ездить бесплатно в городских и пригородных автобусах», — уточнил собеседник издания.

На междугородних маршрутах автомобильного транспорта бесплатный проезд предоставляется детям в возрасте до 5-и лет включительно.

До этого в Госдуме предложили сделать проезд для школьников бесплатным в течение всего года.