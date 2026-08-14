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НовостиПолитика14 августа 2026 23:46

Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области, начался пожар

Губернатор Мельниченко сообщил о ночной атаке БПЛА на Пензенскую область, пострадавших нет
Анна ПЕТРОВА
Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области, начался пожар

Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области, начался пожар

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области подверглось атаке беспилотников ВСУ. После чего на его территории возник пожар. Об этом проинформировал губернатор региона Олег Мельниченко.

По уточнениям главы региона, пострадавших в результате вражеского налета нет.

«... Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. На месте работают службы экстренного реагирования», — написал он в «Максе». Глава региона также напомнил об ответственности за съемку и распространение фото и видео, где видны полет или падение БПЛА.

На момент 02:27 по мск на территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность». Кроме этого, силы ПВО ночью 15 августа отражают воздушную атаку на Московский регион. На подлете к Москве ликвидированы 7 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.