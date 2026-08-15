Собянин: Силы ПВО сбили семь беспилотников на подлете к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны РФ сбили семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Аэропорты Домодедово и Жуковском работают в режиме временных ограничений на полеты.

«Отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».

В то же время дроны ВСУ атаковали сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области. По данным губернатора региона Олега Мельниченко, после вражеского налета на территории объекта возник пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. В свою очередь ВС РФ продолжают выполнять цели спецоперации. Армия России 14 августа взяла под контроль село Новониколаевка в Донецкой Народной Республике.