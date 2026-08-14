Россиянам рассказали схему обмана перед 1 сентября: что нельзя делать

Мошенники начали обманывать под предлогом разыгрыша школьных наборов в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии учебного года мошенники активизировались в соцсетях. Аферисты начали "разыгрывать" наборы к школе. Так, под видом «конкурса» они заставляют перейти по ссылке, чтобы украсть аккаунт. Об этом предупредила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

«Не менее опасны фальшивые опросы, голосования и "розыгрыши школьных наборов", ссылки на которые распространяются в чатах и соцсетях. Под видом безобидного голосования у граждан выманивают учетные данные от соцсетей, мессенджеров и даже от "Госуслуг"», — добавила она для ТАСС.

Пожарская уточнила, что злоумышленники организуют онлайн-площадки по продаже товаров для школы. Она также подчеркнула, что группа риска включает в том числе несовершеннолетних пользователей.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали под видом представителей школы или членов родительского комитета выманивать деньги «на нужды класса» перед 1 сентября.