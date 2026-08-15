Трамп кое-что припомнил союзникам по НАТО

Трамп: США помнят отказ союзников по НАТО помочь в войне с Ираном Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне не забыли, как союзники по НАТО отказались поддержать Америку в конфликте с Ираном.

«Кстати, НАТО нас не поддержала. Мы платили так много на протяжении столь многих десятилетий», — сказал Трамп во время выступления в Нью-Йорке.

Напомним, что Вашингтон не в первый раз критикует поведение некоторых европейских партнеров по НАТО в период американо-израильского конфликта с Ираном.

Трамп неоднократно заявлял, что разочарован в альянсе. Он обвинял партнеров по НАТО в недостаточном участии в обеспечении коллективной безопасности. Он отмечал, что Вашингтон тратит непропорционально больше средств на защиту стран-участниц блока.

Однако немногим позже глава Белого дома сообщил партнерам по НАТО, что намерен сохранить участие Соединенных Штатов в альянсе.

Кроме этого, накануне американский президент признался, что не доверяет представителям Ирана. По словам Трампа, Тегеран якобы «постоянно лгал» Вашингтону.