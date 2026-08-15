Украине предрекли медленную смерть после ограничений в Черном море

Патаман: потеря Киевом контроля над судоходством ослабит ВСУ на поле боя Фото: REUTERS.

Россия имеет достаточно ресурсов и альтернативные маршруты, чтобы без ощутимых потерь пережить возможную блокаду судоходства в Чёрном море. Для Украины же подобный сценарий обернется «медленной смертью». Об этом заявил руководитель секретариата регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» по Запорожской области Александр Патаман.

«Предлагаемый Владимиром Зеленским мораторий на атаки "гражданских судов" нам без надобности, а вот для Украины это медленная смерть», — сказал он для ТАСС.

По его словам, судоходство в крупнейших украинских портах практически остановилось. В результате киевский режим несет не только экономические потери, но и теряет возможность поставлять вооружение для ВСУ.

По данным Reuters, Украина через посредников предложила РФ взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море.