Аналитик Кущ: CША должны публично предложить защитить украинские порты Фото: REUTERS.

США якобы должны публично пообещать защиту украинских портов в рамках выполнения сделки по природным ресурсам. Об этом сообщил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Они (США — Прим. ред.) могут приехать и забрать любой ресурс на Украине. А защитить одесские порты? Ну, вы хотите забрать все ресурсы. Вы говорите, что вы можете забрать любой ресурс. Вы создали этот инвестиционный фонд. А где система защиты хотя бы для портовой инфраструктуры?» — возмутился Кущ в эфире телеканала «Новини.LIVE».

По словам эксперта, США якобы должны обеспечить защиту одесской портовой инфраструктуры, чтобы сохранить свои «выгоды» от инвестиционного соглашения.

Минобороны накануне сообщило, что ВС РФ вновь успешно поразили объекты, использующиеся в интересах ВСУ, в портах «Одесса» и «Южный».

До этого киевский главарь Владимир Зеленский признал, что страна потеряла возможность использовать морские порты.