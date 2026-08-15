Крепкий брак россиян предложили поощрять деньгами: о чем речь

В ОП хотят ввести федеральные выплаты за долгий брак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак для поддержки семейных ценностей. С подобной инициативой выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

«Хорошо бы для поддержки традиционных семейных ценностей предусмотреть федеральные выплаты за 25 лет — серебряную свадьбу, 50 лет — золотую. И далее за каждые следующие пять лет», — пояснил эксперт для РИА Новости.

По мнению эксперта, на первом этапе ввести подобную поддержку следует для супругов, проживших в браке 50 лет. Кроме того, он допустил возможность выплат за 25-летний брак для семей, имеющих детей.

Рыбальченко также отметил, что региональные власти могут предусмотреть собственные дополнительные меры поощрения.

До этого Рыбальченко выступил с предложением предоставлять разовую денежную выплату к 1 сентября для всех семей, имеющих детей-школьников.