Россиян ждет новая индексация пенсий: кому положены увеличенные выплаты

Доцент Иванова-Швец: военным пенсионерам проиндексируют пенсию 1 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ближайшее повышение пенсий случится 1 октября 2026 года. Пенсионные выплаты проиндексируют военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств. Об этом сообщила доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Размер индексации военных пенсий часто отличается от страховых гражданских пенсий. В 2026 году индексация предусмотрена для военных и других силовых структур также в октябре», — уточнила она в беседе с РИА Новости.

Окончательный размер индексации военных пенсий станет известен в начале осени, пока речь идет о 4%, рассказала Иванова-Швец. Процент будет зависеть от инфляции и той доли денежного довольствия, которая применяется при расчете пенсий.

При этом, по словам эксперта, в последние годы фактический рост пенсий оказывался выше изначально запланированного. Военные пенсии индексируются ежегодно с 1 октября. В 2025 году выплаты военнослужащим были увеличены на 7,6%.

До этого в Госдуме предлагали изменить срок индексации страховых пенсий.