В России могут изменить срок индексации страховых пенсий: что известно

В Госдуме хотят сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января Фото: Shutterstock.

В Госдуме предложили не отказываться от январской индексации пенсий. Председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов не возвращаться к прежней схеме, по которой индексация проводилась с 1 февраля в зависимости от реальной инфляции.

«Со следующего года индексация планируется с 1 февраля, по общим правилам, на уровень фактической инфляции, и с 1 апреля, в зависимости от возможности бюджета Социального фонда. Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую модель и привычную модель — с 1 января», — сказал Нилов для РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в 2025 году и в нынешнем повышение страховых пенсий проводилось именно 1 января.

Напомним, что ближайшая индексация пенсии пройдет 1 августа — повышение размера выплат затронет пенсионеров, продолжавших трудовую деятельность в течение 2025 года.

При этом в июле пенсионерам, достигших 80-летнего возраста в мае, а также тем, кому впервые установлена I группа инвалидности, увеличат пенсии.