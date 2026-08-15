Правительство РФ заявило о сложной ситуации с топливом в нескольких регионах

Правительство рассказало о сложной ситуации с топливом в нескольких регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер России Александр Новак представил доклад о ситуации с бензином в России. По данным правительства, общая обстановка постепенно нормализуется, однако в некоторых регионах сохраняется напряженность. Крупнейшие нефтяные компании совместно с кабмином наращивают поставки топлива в проблемные субъекты.

«Представитель Минэнерго сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. В настоящее время крупные нефтяные компании принимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты», — сказал он по итогам совещания по рынку топлива.

Новак также поручил принять дополнительные меры для обеспечения топливом и мониторинга ценовой ситуации.

В совещании участвовали сам Новак, представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, а также главы регионов и руководители компаний.

В центре внимания оказались ситуации в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областях, Туве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкалье, Приморье и Красноярском крае.

По данным Минсельхоза, у аграриев достаточно топлива, уборочная кампания идет по графику. В Минвостокразвития и нефтяных компаниях подтвердили, что северный завоз в труднодоступные регионы осуществляется без задержек.

В ходе заседания ФАС отчиталась о проведенных проверках цен на топливо в регионах. В ряде случаев выявлены завышения, по ним возбуждены административные производства, уточнили в ведомстве.

11 августа Новак сообщил, что вопрос ценообразования на топливо находится под усиленным контролем. Он также заявил, что использование топлива стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» позволит компенсировать возможные перебои с поставками в некоторых регионах.

По данным Росстата, с 4 по 10 августа 2026 года средняя розничная цена бензина в России снизилась на 53 копейки — до 76,04 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 2 рубля 32 копейки, опустившись до 88,97 рубля за литр.

На момент 14 августа в Крыму и Севастополе сохраняется смешанная система продажи топлива. Однако на полуострове найти бензин по субсидированным ценам — проблема. АИ-92 по 100 рублей за литр практически недоступен: его разбирают с раннего утра.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ситуация с топливом в России стабилизируется благодаря мерам властей.