Академик Онищенко высказался против вторых смен в школах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Организация учебного процесса во вторую смену противоречит биологическим ритмам обучающихся. В вечерние часы дети нуждаются в отдыхе, а не в активной интеллектуальной деятельности. Об этом ТАСС сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

«... И вот он набегается, уроки поучит с утра, а после обеда, когда организм уже устал и физиологически готовится к отдыху, приходит в школу, и у него только начинается пик умственной деятельности. Это очень тяжело», — пояснил Онищенко.

По словам эксперта, вторая смена не просто утомляет, она усугубляет все негативные последствия перегрузки, с которыми и без того сталкиваются школьники.

В обновленных методических рекомендациях Минпросвещения указано, что занятия во вторую смену в школах должны заканчиваться не позднее 19:00. Теперь обучение во вторую смену допускается только для учеников 2–4 и 6–8 классов, а занятия должны завершаться до 19:00.