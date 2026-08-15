Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией, направлявшейся в сторону российской столицы, были уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом рано утром в субботу, 15 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в настоящее время на местах падения обломков сбитых дронов оперативно работают специалисты экстренных служб для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин в социальной сети «Макс».

Ранее в ночь на субботу, 15 августа, Собянин также сообщил об атаках БПЛА. В общей сложности ночью сбили 12 беспилотников. Аэропорты Домодедово и Жуковском работают в режиме временных ограничений на полеты.