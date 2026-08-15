В Белом доме ответили на жалобы Украины о нехватке снарядов

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Военное руководство США сосредоточено прежде всего на восстановлении и укреплении собственной обороноспособности. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя просьбу Киева о передаче дополнительных ракет-перехватчиков.
«Наш президент с первого же дня сосредоточился на восстановлении арсенала», — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.
Ливитт отметила, что акцент на пополнении американского арсенала стал ключевым приоритетом в ответ на решения прежнего руководства страны.
Ранее президент США Дональд Трамп отверг сообщения о критической нехватке вооружений из-за текущей военной кампании в Иране, возложив всю ответственность за истощение арсеналов на своего предшественника Джо Байдена, который передавал боеприпасы Украине. При этом глава Белого дома утверждает, что сейчас то американская армия полностью обеспечена всем необходимым.