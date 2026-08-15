В России возбуждено дело против журналиста FAZ из-за призывов убить русских Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс стал фигурантом уголовного дела в России. Об этом пишет ТАСС.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), предусматривающую до шести лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об объявлении журналиста в международный розыск и заочном аресте.

Поводом для преследования стал инцидент 8 августа на пресс-конференции в Белграде. Обращаясь к президенту Сербии, Мартенс задал вопрос о том, как Европа может помочь «убить больше русских».

Скандальное высказывание вызвало широкий резонанс. В сети появилась петиция с требованием уволить сотрудника издания, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала его слова как преступные и абсолютно недопустимые.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя такой вопрос, заявил, что в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца пробиваются «метастазы нацизма».