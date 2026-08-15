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НовостиПолитика15 августа 2026 5:21

Трутнев сообщил о планах применить опыт Крыма для защиты на Дальнем Востоке

Трутнев заявил о необходимости приложить все усилия, чтобы защитить важные инфраструктурные объекты ДФО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Трутнев сообщил о планах применить опыт Крыма для защиты на Дальнем Востоке. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Трутнев сообщил о планах применить опыт Крыма для защиты на Дальнем Востоке. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Опыт Крыма по защите стратегических предприятий и объектов инфраструктуры от вражеских атак будет распространен на регионы Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, главными задачами распространения крымского опыта на Дальний Восток стали обеспечение безопасности людей, защита предприятий и критически важной инфраструктуры через проверенные механизмы отражения атак и превентивных мер.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы защитить важные инфраструктурные объекты, предприятия и самое главное — обеспечить сохранность здоровья и жизни людей», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по безопасности восточных границ. Глава государства потребовал обеспечить безопасность России на всех ее рубежах.