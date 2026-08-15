РИА Новости: группы ССО Украины прибыли в Казачью Лопань и понесли потери Фото: REUTERS.

Группы сил специальных операций (ССО) Украины прибыли в поселок Казачья Лопань в Харьковской области с целью удержания позиций на данном участке и уже понесли первые потери. Об этом пишет РИА Новости представители российских силовых структур.

По данным источника, украинские подразделения ССО действуют западнее населенного пункта. Одновременно с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перебросить на боевые позиции в самом поселке штурмовую группу из состава 475-го отдельного штурмового полка.

Однако маневр противника был своевременно пресечен. Российские военные уничтожили украинское подразделение на западной окраине Казачьей Лопани, применив точечный огонь артиллерии и ударные FPV-дроны. Отмечается, что ситуация на данном направлении остается под огневым контролем.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России активно наступают у села Устиновка в Харьковской области фронтом в 10 км и зачищают местность, уточнив, что российские бойцы продвигаются севернее и северо-западнее от этого села.