Марочко: силы РФ наступают у харьковской Устиновки фронтом в 10 км Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России наступают у села Устиновка в Харьковской области фронтом в 10 км и зачищают местность. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы продвигаются севернее и северо-западнее от этого села.

«Также северо-восточнее зачищен обширный участок местности. В целом ширина продвижения наших войск здесь составляет порядка 10 км», — сказал он.

Накануне в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области. Как уточнили в ведомстве, населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север».

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 11 августа, во вторник, об освобождении населённого пункта Новое Поле в Запорожской области. Также российские войска установили контроль над Щербаковкой Харьковской области.