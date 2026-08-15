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НовостиПолитика15 августа 2026 5:45

ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и объектам ВСУ в Измаиле и Одессе

Дроны-камикадзе ВС РФ поразили склады горючего и катер ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и объектам ВСУ в Измаиле и Одессе

ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и объектам ВСУ в Измаиле и Одессе

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают нанесение массированных ударов дальнобойными беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах украинской армии. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что вечером в пятницу, 14 августа, в порту «Южный» был успешно поражен крупный склад с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для обеспечения потребностей украинских войск. Одновременно с этим в акватории порта «Одесса» уничтожен патрульный катер, привлекавшийся к проводке судов с военными грузами.

Удары продолжились и в ночь на субботу, 15 августа. В порту «Измаил» была поражена инфраструктура, использовавшаяся для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и топлива. Кроме того, в порту «Одесса» уничтожен склад с военно-техническим имуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее, 14 августа, Министерство обороны РФ сообщило об атаках на морскую инфраструктуру, задействованную в интересах ВСУ. Как сообщалось, за прошедшую неделю ВС России нанесли результативные удары по 15 морским судам.