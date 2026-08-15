Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 598 украинских БПЛА над территорией РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в заявлении военного ведомства, беспилотники самолетного типа были уничтожены сразу над несколькими регионами России. А именно над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской и другими областями. В том числе над Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской.

При этом подчеркивается, что также средства ПВО работали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Там беспилотники перехватывали и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, недавно российские силы ПВО уничтожили 553 украинских беспилотника самолетного типа. Атака также затронула несколько регионов страны и акватории Черного и Азовского морей. В Минобороны уточняли, что дроны перехватывали с 20:00 13 августа до 08:00 14 августа.