Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире15 августа 2026 6:05

Белый дом ответил Киеву на запросы ракет для ЗРК Patriot

В Белом доме заявили, что Трамп сосредоточен на восстановлении арсенала армии США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Белый дом ответил Киеву на запросы ракет для ЗРК Patriot

Белый дом ответил Киеву на запросы ракет для ЗРК Patriot

Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя запросы Киева на поставки ракет для ЗРК Patriot, заявила, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении арсенала американской армии.

Левитт также раскритиковала прошлые решения экс-президента Джо Байдена, из-за которых значительная часть боеприпасов была передана Украине и другим государствам.

«Президент очень четко обозначил нашу позицию по боеприпасам. К сожалению, трагично, что Джо Байден отдал много боеприпасов Украине и другим странам мира», — подчеркнула представитель Белого дома, отметив, что Трамп «с первого дня сосредоточился на восстановлении» запасов вооружения.

Напомним, Владимир Зеленский возложил на Запад ответственность за проблемы с противовоздушной обороной Украины. Он буквально потребовал защиты.

Позже глава киевского режима заявил, что 85 ракет для Patriot украинским войскам хватит «на всю зиму». Однако российские силовики заявляют, что такое количество ракет-перехватчиков не защитит, поскольку Россия использует до 90 ракет за удар.