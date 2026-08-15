Белый дом ответил Киеву на запросы ракет для ЗРК Patriot Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя запросы Киева на поставки ракет для ЗРК Patriot, заявила, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении арсенала американской армии.

Левитт также раскритиковала прошлые решения экс-президента Джо Байдена, из-за которых значительная часть боеприпасов была передана Украине и другим государствам.

«Президент очень четко обозначил нашу позицию по боеприпасам. К сожалению, трагично, что Джо Байден отдал много боеприпасов Украине и другим странам мира», — подчеркнула представитель Белого дома, отметив, что Трамп «с первого дня сосредоточился на восстановлении» запасов вооружения.

Напомним, Владимир Зеленский возложил на Запад ответственность за проблемы с противовоздушной обороной Украины. Он буквально потребовал защиты.

Позже глава киевского режима заявил, что 85 ракет для Patriot украинским войскам хватит «на всю зиму». Однако российские силовики заявляют, что такое количество ракет-перехватчиков не защитит, поскольку Россия использует до 90 ракет за удар.