ВСУ потеряли лодки и военных при попытке прорваться на Кинбурнскую косу Фото: REUTERS.

Украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку высадки диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу в Херсонской области. Как сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо, российские силы успешно отразили атаку противника.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили около десяти военнослужащих. Кроме того, было ликвидировано две десантные лодки.

Глава области подчеркнул, что закрепиться на территории косы украинским подразделениям не удалось. Ситуация на данном участке остается под контролем российских войск.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, как ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре и объектам украинской армии в Измаиле и Одессе.