В Минпросвещения прокомментировали возможное влияние оценки за поведение на допуск к ГИА

Минпросвещения: оценка за поведение не повлияет на допуск к ГИА Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство просвещения РФ дало официальные разъяснения по поводу планируемого нововведения, касающегося оценки поведения школьников. Ведомство подчеркнуло, что выставление отметки за поведение не будет влиять на допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА) и не станет новой формой дисциплинарного наказания.

Отмечается, что низкая оценка за поведение не закроет ученику путь к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ) и не приравнивается к официальным дисциплинарным взысканиям, предусмотренным уставом школы.

Поведение учащихся будет анализироваться объективно. Для этого министерство разработало 4 основных критерия, которые в общей сложности включают 10 ключевых показателей.

Новая мера направлена исключительно на поддержку внутренней дисциплины.

Ранее активно обсуждалось, как именно будет внедряться оценка за поведение и какие последствия она может повлечь для учащихся старших классов, которым предстоит сдавать экзамены. Заявление Минпросвещения снимает главные опасения учеников и их семей.