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НовостиПроисшествия15 августа 2026 6:58

Самарская область подверглась массированной ракетной атаке, есть пострадавшие

Всем пострадавшим из-за атаки ВСУ на Самарскую область оказана необходимая медицинская помощь
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Самарская область подверглась массированной ракетной атаке, есть пострадавшие

Самарская область подверглась массированной ракетной атаке, есть пострадавшие

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром в субботу, 15 августа, Самарская область подверглась массированному ракетному удару украинской армии. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили нападение, однако локальные повреждения получила промышленная инфраструктура областного центра. Об этом сообщил в мессенджере МАКС мэр города Иван Носков.

В результате инцидента есть пострадавшие, всем им оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Глава города лично работает на месте совместно с руководством предприятия и экстренными службами.

Власти настоятельно призвали местных жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над территорией России. В результате атак погиб мужчина и пострадал склад Wildberries.