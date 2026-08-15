Ночная атака ВСУ на регионы РФ стала одной из крупнейших за год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на субботу, 15 августа, российские регионы подверглись одной из самых массированных атак беспилотников с начала года, подсчитал ТАСС. Как сообщили ранее в Министерстве обороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 598 украинских дронов самолетного типа.

Удары отражали над десятками субъектов страны. Беспилотники были сбиты во Владимирской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также в Московском регионе, Республике Крым, Краснодарском крае, над акваториями Азовского и Черного морей.

Эта атака продолжает череду масштабных налетов летнего периода. Крупнейшей за год остается атака 26 июня, когда средства ПВО уничтожили 660 беспилотников. Предыдущий крупный удар фиксировался 2 августа с показателем в 635 сбитых дронов.

Сайт KP.RU подробно рассказал о том, как украинские беспилотники атаковали объекты мирной экономики и мирных жителей в ночь на субботу, 14 августа.