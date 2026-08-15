Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Египте. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, кадровое решение глава государства принял в субботу, 15 августа. Указ вступил в силу со дня его подписания. До нового назначения Люкманов возглавлял департамент международной информационной безопасности МИД России. В дипломатической службе он также занимался вопросами сотрудничества в сфере кибербезопасности.

В июне Путин назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси добрым другом России и отметил развитие двусторонних связей. Российский лидер обращал внимание на стабильный рост товарооборота и перспективы крупных совместных проектов. Одним из ключевых направлений остается строительство российской стороной АЭС «Эль-Дабаа», первый энергоблок которой планируется запустить в 2028 году.

Кроме того, в апреле президент Египта обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым расширение сотрудничества. Каир выразил заинтересованность во взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. Ас-Сиси также высоко оценил развитие отношений с Россией.