Автобус с туристами врезался в грузовик во Вьетнаме, есть жертвы из РФ. Фото: Carola Frentzen / dpa / Global Look Press

Во Вьетнаме на трассе Даузаи — Фантьет в провинции Ламдонг произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса, перевозившего 18 иностранцев. Об этом пишет пишет Tuoi Tre.

В результате аварии погибла 38-летняя гражданка России. Она скончалась на месте от полученных травм. Еще один россиянин, 43-летний мужчина, пострадал и был госпитализирован.

Как сообщается, автобус столкнулся с грузовиком, остановившимся на аварийной полосе. По предварительным данным местной полиции, причиной трагедии стала усталость водителя. Мужчина признался правоохранителям, что заснул за рулем. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств инцидента.

На этой неделе, 11 августа, 13 человек были госпитализированы после ДТП с автобусом в Татарстане. Все произошло после того, как 50-летний водитель машины нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу маршрутке.