Группировка «Восток» освободила 19 населенных пунктов за лето Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе активных действий в рамках летней кампании группировка войск «Восток» освободила 19 населенных пунктов. Об этом сообщил командующий группировкой Петр Болгарев в ходе доклада министру обороны РФ Андрею Белоусову.

По его словам, значительная часть территорий возвращена под контроль на стратегически важных направлениях. Он уточнил, что семь населенных пунктов освобождены в Днепропетровской области и 12 — в Запорожской.

В Минобороны РФ также сообщили, что важным нововведением стало создание специализированного аналитического центра внутри группировки войск «Восток». Он занимается детальным обобщением боевого опыта применения беспилотных систем и оперативной оптимизацией тактики подразделений.

Днем ранее, 14 августа, МО России подвело итоги недели в зоне проведения спецоперации. Согласно приведенным данным, Вооруженные силы (ВС) России за неделю освободили восемь населенных пунктов.