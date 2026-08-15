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НовостиПолитика15 августа 2026 8:41

Группировка «Восток» освободила 19 населенных пунктов за лето

Министр обороны РФ заслушал доклад об успехах группировки «Восток»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Группировка «Восток» освободила 19 населенных пунктов за лето

Группировка «Восток» освободила 19 населенных пунктов за лето

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе активных действий в рамках летней кампании группировка войск «Восток» освободила 19 населенных пунктов. Об этом сообщил командующий группировкой Петр Болгарев в ходе доклада министру обороны РФ Андрею Белоусову.

По его словам, значительная часть территорий возвращена под контроль на стратегически важных направлениях. Он уточнил, что семь населенных пунктов освобождены в Днепропетровской области и 12 — в Запорожской.

В Минобороны РФ также сообщили, что важным нововведением стало создание специализированного аналитического центра внутри группировки войск «Восток». Он занимается детальным обобщением боевого опыта применения беспилотных систем и оперативной оптимизацией тактики подразделений.

Днем ранее, 14 августа, МО России подвело итоги недели в зоне проведения спецоперации. Согласно приведенным данным, Вооруженные силы (ВС) России за неделю освободили восемь населенных пунктов.