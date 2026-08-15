МИД Ирана описал политику США отрывком из "Братьев Карамазовых" Фото: REUTERS.

МИД Ирана обвинил внешнюю политику США в отношении исламской республики и Ближнего Востока в «крайней зависимости от лжи». С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ведомства Исмаил Багаи в соцсети X.

Дипломат проиллюстрировал свою позицию словами старца Зосимы из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». По мнению Багаи, эта цитата точно описывает положение, в котором оказалась американская внешняя политика.

«Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим», — процитировал Достоевского представитель МИД Ирана.

Накануне США пригрозили Ирану новым масштабным экономическим давлением. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможных санкциях, которые должны затронуть в том числе судоходство исламской республики. Одновременно глава Центрального командования США Брэд Купер призвал возобновить совместные с Израилем удары по энергетической инфраструктуре Ирана.