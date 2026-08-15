Школьника восхитил футбольный пас Путина: "Мощный и точный"

Школьник Художитков назвал мощным футбольный пас Путина в Красноярске Фото: REUTERS.

Во время недавней рабочей поездки в Красноярск президент России Владимир Путин продемонстрировал отличную спортивную форму. На церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» глава государства неожиданно для всех обменялся футбольными пасами со школьниками прямо на сцене.

Участник мероприятия, юный ведущий Денис Художитков, поделился впечатлениями от этого яркого момента. По словам школьника, он абсолютно не волновался, передавая мяч президенту, так как был уверен и в собственных силах, а также в мастерстве главы государства.

«Так как Владимир Владимирович Путин — спортсмен, я был уверен, что он ответит хорошим пасом, его пас получился очень мощный и точный», — рассказал он РИА Новости.

Хотя полноценной беседы за кулисами у ребят с президентом не получилось из-за плотного графика, памятная встреча все же состоялась. Путин лично пожал руку юному спортсмену на сцене.