В МО РФ уточнили, что ВСУ потеряли за сутки более 1,3 тысячи солдат на всех направлениях СВО Фото: REUTERS.

Потери в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки превысили 1,3 тысячи человек. Данную информацию сообщило Министерство обороны Российской Федерации в субботу, 15 августа.

Согласно сведениям ведомства, противник лишился ровно 1375 человек на всех направлениях, где ведутся сражения. Следует отметить, что украинская армия каждый день теряет своих военнослужащих.

Также министерство рассказало об операциях по уничтожению сил ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности... в 147 районах», - указано в сводке.

Тем временем армия России продолжает продвигаться на донецком направлении. Недавно наши бойцы освободили еще один населенный пункт в регионе - село Новониколаевка. Миссию выполнила Центральная группировка войск.