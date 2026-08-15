Пятно размером с 40 тысяч футбольных полей: Иран рассказал об ужасающих последствиях разлива нефти в Ормузском проливе

МИД Ирана: ущерб от разлива нефти в Ормузе оценивается в триллионы долларов Фото: REUTERS.

Крупное нефтяное пятно уже достигло берегов иранского острова Кешм после атаки по судну в Ормузском проливе. Его ущерб насчитывается в триллионы долларов. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багеи.

Первые следы маслянистых пятен на побережье острова были обнаружены в начале текущей недели. Загрязнение затронуло участок от пляжа Соза до района Шиб-Дераз, а также мангровые заросли Хара неподалеку от деревни Накаше. Как сообщили иранские природоохранные ведомства, к вечеру среды основную часть загрязнения удалось устранить. Однако ведомства продолжают мониторить ситуацию в Ормузе и у берегов Ирана.

Виновником произошедшего иранская сторона назвала иностранное грузовое судно, потребовав от ответственных лиц выплаты компенсации. При этом в министерстве подчеркнули, что вопросы восстановления пострадавших экосистем должны в обязательном порядке включаться в будущие договоренности по судоходству в данном регионе.

Тем временем экологи бьют тревогу. Ведь разлив нефти может убить фауну побережья исламской республики. Вблизи острова Кешм сосредоточены ценные мангровые леса, коралловые рифы, а также места, где гнездятся черепахи Бисса. Этот вид находится под угрозой полного исчезновения.

Ранее KP.RU писал, что парламентский комитет по нацбезопасности Ирана утвердил законопроект по управлению Ормузским проливом. Документ дает право Тегерану обеспечивать безопасность и развитие судоходства в проливе и Персидском заливе. Иранские власти ведут переговоры с Оманом по этому вопросу, они могут заключить сделку без участия США.