Telegraf: в Европе начали проверять украинцев и украинок на воинскую обязанность Фото: REUTERS.

В странах Евросоюза у украинцев, впервые оформляющих временную защиту, начали проверять сведения о воинской обязанности. Такие запросы затронули не только мужчин, но и женщин, сообщает Telegraf.

По данным издания, в миграционных службах Бельгии, Германии и других государств ЕС у некоторых заявителей стали запрашивать данные из украинского приложения «Резерв+». Новые правила распространяются на тех, кто обращается за временной защитой с 31 июля 2026 года.

При этом проверять могут не всех украинок. Требования касаются женщин, имеющих воинские обязанности по законодательству Украины, в том числе отдельных категорий военнослужащих.

Еще в июне KP.RU писал, что в Евросоюзе обсуждали ужесточение правил предоставления временной защиты новым украинским беженцам. Ограничения предлагалось применять к гражданам, которым запрещен выезд с Украины из-за воинских обязанностей. При этом ранее получивших защиту украинцев изменения напрямую не затрагивали.