МВД дало рекомендации для защиты банковского счета

МВД рекомендует защитить банковские счета с помощью биометрии Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Для минимизации рисков хищения денежных средств с банковских счетов Министерство внутренних дел РФ советует гражданам активнее внедрять биометрическую аутентификацию. В ведомстве подчеркивают, что традиционные SMS-коды сегодня остаются уязвимыми и подвержены перехвату злоумышленниками.

В пресс-центре министерства отметили, что там, где современные технологии обеспечивают высокий уровень защиты, целесообразно полностью переходить на двухфакторную идентификацию с использованием биометрии. Такой подход позволяет существенно снизить вероятность несанкционированного доступа к личным финансам и эффективно противостоять новым схемам кибермошенничества.

Эксперты напоминают, что биометрические данные (сканирование лица или отпечатка пальца) значительно сложнее скомпрометировать дистанционно, чем числовой код из сообщения, который часто перехватывают с помощью вредоносного ПО или социальной инженерии.

Ранее россиян предупредили, что мошенники звонят, представляясь родственниками, сообщают о несуществующих долгах и требуют деньги. Они используют настоящие данные жертв, чтобы ускорить перевод. Доцент Финансового университета Петр Щербаченко советует не отвечать на неизвестные сообщения, не переходить по ссылкам и проверять информацию через «Госуслуги» или банк.