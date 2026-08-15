Нужно ли постоянно носить с собой паспорт и другие документы? В МВД дали ответ

МВД: отсутствие паспорта не считается нарушением, но это может создать трудности Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отсутствие паспорта и других важных документов постоянно при себе не считается нарушением, но их отсутствие может создать трудности в некоторых ситуациях. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью ТАСС.

«Отсутствие документа само по себе не является никаким нарушением, и фактически это нестрашно», - подчеркнул он.

Однако если человек попадет в ситуацию, когда необходимо подтвердить свою личность, а у него нет с собой паспорта, то это уже проблема. Как заявил Васенин, документ может понадобиться в поездках, во время покупки билетов, либо же когда человек контактирует с представителем силового ведомства.

«Поэтому отсутствие документов нестрашно, но сам по себе документ вам открывает многие двери», - заключил глава пресс-службы.

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