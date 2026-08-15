Слуцкий исключил любые подарки от США в вопросе урегулирования на Украине Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва не намерена рассчитывать на уступки со стороны Вашингтона и продолжит действовать исключительно в рамках собственных национальных интересов. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, Москва неизменно отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса. При этом, как отметил Слуцкий, РФ готова к открытому и честному диалогу с США, но исключает любые иллюзии насчет внешних «подарков».

«Мы не должны ждать и не ждем никаких подарков от Вашингтона», — указал парламентарий в аналитической колонке для ТАСС, подчеркнув, что Москва заинтересована в честном диалоге по всем форматам, но ставит в приоритет собственные цели.

Слуцкий также акцентировал внимание на том, что ключевой целью остается нейтрализация террористического режима на Украине. Как он отметил, это необходимо не только для защиты государства, но и для устранения угроз глобальной системе стратегической стабильности.

Накануне появилось сообщение, что Франция, ФРГ и Великобритания готовят альтернативный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта. Как сообщают СМИ, европейские государства опасаются оказаться исключенными из дипломатического процесса на фоне политики президента США Дональда Трампа.