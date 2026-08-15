Сын экс-адвоката Ефремова стал фигурантом дела об убийстве и мошенничестве

Эльвин Пашаев, сын известного экс-адвоката Эльмана Пашаева, арестован и находится в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ.

Эльвин Пашаев, сын известного экс-адвоката Эльмана Пашаева, арестован и находится в СИЗО. Он проходит по громкому уголовному делу, которое включает обвинения в убийстве, особо крупном мошенничестве и покушении на него. Об этом пишет РИА Новости.

Всего фигурантами значатся восемь человек, однако самому Пашаеву-младшему вменяется исключительно покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По данным защиты, пункт об убийстве касается исчезновения мужчины, которое произошло задолго до инкриминируемых молодому человеку событий. В правоохранительных органах пояснили, что Пашаев-младший, возглавляющий компанию «Эльман Групп», выступал юристом и сопровождал сделку по продаже квартиры пропавшего владельца.

В рамках расследования следствие планирует провести эксгумацию тела для проведения молекулярно-генетической экспертизы.

Напомним, сам Эльман Пашаев, защищавший в суде Михаила Ефремова, арестован по делу о мошенничестве. Следствие утверждает, что он получил 20,1 млн рублей и 300 тысяч долларов от Алексея Блиновского за помощь в освобождении от уголовной ответственности, а также обманул жителя Петрозаводска, взяв 15 млн рублей за помощь в поступлении на военную службу и освобождение от преследования.