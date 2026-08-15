В МВД рассказали, как обезопасить себя от кражи данных умными колонками

МВД: стоит отключать персонализированные ответы в умных колонках ради защиты Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ради защиты своих данных при использовании умных колонок гражданам рекомендуется отключать функцию персонализированных ответов, а также периодически очищать сохраненную историю запросов. Соответствующие рекомендации содержатся в материалах Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Согласно документу, умная колонка накапливает сведения обо всех вопросах пользователя, формируя на их основе потребительский профиль, который впоследствии может применяться для показа таргетированной рекламы. Чтобы обезопасить персональную информацию от подобного сбора, в ведомстве советуют деактивировать опцию адресных ответов.

Помимо этого, специалисты рекомендуют не подключать функцию совершения покупок посредством голосовых команд, а также не предоставлять умной колонке доступ к управлению потенциально опасной бытовой техникой. Особенно это важно сделать семьям с детьми, которые могут случайно приобрести что-то голосом.

Дополнительно в министерстве рекомендуют сразу же после первоначальной настройки устройства сменить его название на уникальное, задать сложный и надежный пароль, а также активировать многофакторную аутентификацию для получения доступа к колонке.

Ранее в МВД рассказали, нужно ли постоянно носить с собой паспорт и другие важные документы. Как заявили в ведомстве, отсутствие подобных документов не считается нарушением, однако их лучше брать с собой в поездки.