Генконсульство РФ в Хошимине держит связь с семьей погибшей в ДТП россиянки. Фото: Carola Frentzen / dpa / Global Look Press

Генеральное консульство России в Хошимине поддерживает связь с семьей россиянки, погибшей в ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Авария произошла минувшей ночью. В попавшем в ДТП автобусе также находился супруг погибшей. Российские дипломаты связались с ним и представителями туроператора Anex.

В генконсульстве уточнили, что вопрос о возвращении тела россиянки на родину будет решаться совместно с ее родственниками.

Напомним, само ДТП произошло на трассе Даузаи — Фантьет во вьетнамской провинции Ламдонг. Туристический автобус, в котором находились 18 иностранцев, столкнулся с грузовиком, стоявшим на аварийной полосе. В результате 38-летняя россиянка погибла на месте, еще одного гражданина РФ, 43-летнего мужчину, госпитализировали. По предварительной версии местной полиции, водитель автобуса мог заснуть за рулем.