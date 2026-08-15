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НовостиВ мире15 августа 2026 11:30

«Призвал бить тревогу по всему миру»: в Германии рассказали о шатком положении Украины

Welt: Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет Patriot на пороге зимы
Арина СЕРОВА
Welt: Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет Patriot на пороге зимы

Welt: Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет Patriot на пороге зимы

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский буквально впал отчаяние из-за острой нехватки ракет для Patriot. Он боится, что ВСУ останутся без оружия в суровую зиму. Об этом пишет Die Welt.

В статье отмечается, что положение Украины настолько шаткое, что Зеленский уже начал биться в истерике. Главарь киевского режима пытается хоть у кого-нибудь выпросить поставки ракет.

«Владимир Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. <…> Его крики о помощи - это признак отчаяния. По всему миру ощущается острый дефицит зенитных ракет», - указано в материале.

Газета уточняет, что союзникам Киева тоже приходится несладко. Ведь ни у Европы, ни у Штатов нет достаточного количества этих ракет.

Автор статьи напомнил, что в зарубежных СМИ стала распространяться информация о том, что США все сложнее вести бои с Ираном. Ведь после длительного конфликта американские запасы оружия почти иссякли. Поэтому Вашингтон не может поделиться чем-либо с Киевом.

Ранее в Белом доме дали ответ на запрос Украины отправить им ракеты для ЗРК Patriot. В пресс-службе сказали, что власти США сейчас сосредоточены на работе по восполнению оружейных запасов, в связи с чем ВСУ не будет передана помощь.