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НовостиПолитика15 августа 2026 11:34

ВС РФ дронами «Герань» уничтожили подстанцию и склад БПЛА Украины под Черниговом

Российские военные 15 августа нанесли точечный удар по объекту военной энергоинфраструктуры Украины под Черниговом
Арина СЕРОВА
Российские военные 15 августа нанесли точечный удар по объекту энергоинфраструктуры Украины под Черниговом

Российские военные 15 августа нанесли точечный удар по объекту энергоинфраструктуры Украины под Черниговом

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения Вооруженных сил России с помощью дронов «Герань-4 Сикер» уничтожили высоковольтную подстанцию мощностью 110 кВ, расположенную в Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили успешное выполнение поставленной боевой задачи. Пораженный энергообъект стал ответом армии РФ на продолжающиеся атаки киевского режима по российским регионам.

«Накануне в результате удара беспилотным аппаратом "Герань-4 сикер" была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Городня Черниговской области», - отмечено в сообщении.

Кроме того, наши бойцы с помощью дронов поразили склад в Черниговской области, где хранились беспилотники большой дальности войск Украины. Цель была успешно ликвидирована.

Ранее сообщалось об освобождении села Рыбальское в Запорожской области. По данным МО РФ, Восточная группировка смогла вытеснить врага и установить контроль над территорией.