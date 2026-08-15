ВС РФ дронами «Герань» уничтожили подстанцию и склад БПЛА Украины под Черниговом

Российские военные 15 августа нанесли точечный удар по объекту энергоинфраструктуры Украины под Черниговом Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения Вооруженных сил России с помощью дронов «Герань-4 Сикер» уничтожили высоковольтную подстанцию мощностью 110 кВ, расположенную в Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили успешное выполнение поставленной боевой задачи. Пораженный энергообъект стал ответом армии РФ на продолжающиеся атаки киевского режима по российским регионам.

«Накануне в результате удара беспилотным аппаратом "Герань-4 сикер" была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Городня Черниговской области», - отмечено в сообщении.

Кроме того, наши бойцы с помощью дронов поразили склад в Черниговской области, где хранились беспилотники большой дальности войск Украины. Цель была успешно ликвидирована.

Ранее сообщалось об освобождении села Рыбальское в Запорожской области. По данным МО РФ, Восточная группировка смогла вытеснить врага и установить контроль над территорией.