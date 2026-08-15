Российские военные в результате слаженных и отточенных действий сумели вытеснить противника из населенного пункта. Фото: Александр Река / ТАСС.

Вооруженные силы России смогли освободить еще одну территорию в Запорожской области. Под их полный контроль перешло село Рыбальское. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 15 августа.

Как отметили в ведомстве, российские военные в результате слаженных и отточенных действий сумели вытеснить противника из населенного пункта.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Рыбальское Запорожской области», - отмечено в сводке.

Напомним, что наши бойцы также достигают успехов и на донецком направлении. Так, на днях военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Петровка. За миссию отвечала Центральная группировка. Также сообщалось, что был освобожден поселок Новониколаевка в ДНР. Данный пункт находится недалеко от Дружковки - одного из ключевых узлов обороны ВСУ в республике.