Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии спокойно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS.

Стремление к созидательному труду и укреплению государства выступает главным залогом спокойствия и стабильности в Белоруссии. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко во время открытия международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья», который проходит в агрогородке Лясковичи на Гомельщине.

Глава государства подчеркнул, что Минск намерен делать все возможное для сохранения мира. По его словам, Белоруссия категорически не хочет ввязываться в конфликты, поскольку страна является общим домом для людей самых разных национальностей и вероисповеданий, которые мирно соседствуют друг с другом.

Лукашенко обратил внимание на сложную обстановку в регионе, отметив контраст на фоне соседних государств, где нередко возникают межэтнические и религиозные распри. По его словам, именно мудрость народа позволила сберечь мир на этом «клочке земли, вокруг которого всё полыхает».

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко также раскрыл свое президентское кредо. Он назвал своим президентским кредо стремление прямо говорить с народом.