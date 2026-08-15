Европа переориентируется: закупки СПГ упали, а поставки российского газа выросли

Европа перешла с закупок СПГ на российский трубопроводный газ Фото: REUTERS.

В начале месяца европейские страны сократили импорт сжиженного природного газа с мирового рынка до двухлетнего минимума для этого периода, одновременно увеличив трубопроводные поставки из России через «Турецкий поток» до рекордных показателей с марта, передает РИА Новости.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), прокачка через пограничный пункт «Странджа 2 — Малкочлар» на границе Болгарии и Турции увеличилась до 609,2 миллиона кубометров. Это на 7% выше месячных показателей и на 5% превышает уровень прошлого года.

При этом поступления СПГ в ГТС Евросоюза за первые две недели месяца составили 3,2 миллиарда кубометров (−3,7% за месяц и −12,6% за год по данным Gas Infrastructure Europe). Ниже этой отметки импорт с терминалов опускался лишь в августе 2024 года, когда объемы составляли 2,7 миллиарда кубометров.

Ранее сообщалось, что ЕС продолжает закупки российского голубого топлива, несмотря на общую тенденцию к снижению импорта. Согласно приведенным данным, по итогам первого полугодия суммарные закупки газа из России достигли внушительных 7,3 млрд евро.