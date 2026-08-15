На опубликованных кадрах показано, как российские бойцы уничтожают подразделения ВСУ в Рыбальском Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны РФ поделилось видео, где показан процесс освобождения населенного пункта Рыбальское в Запорожской области российскими силами. Материал опубликован на странице ведомства в «Максе».

Информация об установлении контроля над данным селом появилась 15 августа. Боевая операция была проведена военнослужащими из группировки «Восток». На опубликованных кадрах запечатлено, как российские бойцы слаженно и эффективно уничтожают позиции отдельных подразделений формирований Украины, применяя дроны и другие виды вооружения.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Рыбальское

Завершается видеоролик кадрами, на которых наши военнослужащие устанавливают государственный флаг России на освобожденной территории.

Напомним, что сейчас войска РФ также активно продвигаются и в ДНР. Недавно российские солдаты освободили там село Новониколаевку. Этот пункт находится очень близко к Дружковке - одному из ключевых узлов обороны ВСУ на донецком направлении.