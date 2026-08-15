Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Минобороны РФ поделилось видео, где показан процесс освобождения населенного пункта Рыбальское в Запорожской области российскими силами. Материал опубликован на странице ведомства в «Максе».
Информация об установлении контроля над данным селом появилась 15 августа. Боевая операция была проведена военнослужащими из группировки «Восток». На опубликованных кадрах запечатлено, как российские бойцы слаженно и эффективно уничтожают позиции отдельных подразделений формирований Украины, применяя дроны и другие виды вооружения.
Завершается видеоролик кадрами, на которых наши военнослужащие устанавливают государственный флаг России на освобожденной территории.
Напомним, что сейчас войска РФ также активно продвигаются и в ДНР. Недавно российские солдаты освободили там село Новониколаевку. Этот пункт находится очень близко к Дружковке - одному из ключевых узлов обороны ВСУ на донецком направлении.