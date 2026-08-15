В Индонезии произошло землетрясение, магнитуда достигла 6,9. Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

В Индонезии на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Перчут в провинции Северная Суматра. В этом районе проживают около 311 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 183 километров.

Сведений о пострадавших или разрушениях после удара стихии пока не поступало. Предупреждение об угрозе цунами также не объявлялось.

Ранее в субботу, 15 августа, мощное землетрясение произошло в другой части Индонезии — провинции Восточная Нуса-Тенгара. Магнитуда толчков достигла 7,7, позднее последовал афтершок магнитудой 6,2. В результате были повреждены жилые дома, школы, медицинские и государственные учреждения. По предварительным данным, погибли пять человек.