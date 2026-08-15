Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Россия требует от Соединенных Штатов и Турции немедленно объясниться за организацию крупной поставки американских вооружений для нужд ВСУ, которая идет через турецкую территорию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В поставку входят: 12 установок РСЗО, более 2,5 тысяч кассетных боеприпасов, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 ракет ATACMS.

По ее словам, отсутствие четкой информации о механизмах данной транспортировки создает почву для многочисленных спекуляций и требует дополнительных разъяснений со стороны участников данной схемы. Она предупредила Вашингтон и Анкару, что передача военной помощи Киеву может сильно испортить отношения стран с Россией.

«Накачка все новыми вооружениями (киевской – прим. ред.) хунты неспособна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию. Однако многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен», - заявила Захарова.

Тем временем ВС РФ продолжают делать успехи в зоне СВО. Недавно наши военные освободили село Рыбальское в Запорожье.