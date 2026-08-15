Политики Испании ссорятся из-за наплыва мигрантов в Сеуте: премьера обвинили в предательстве

Глава Мадрида назвала премьера Испании Санчеса предателем из-за событий в Сеуте Фото: REUTERS.

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо обвинила премьер-министра Испании Педро Санчеса в предательстве, связав это с массовым проникновением мигрантов в Сеуту. Свою позицию по данному вопросу политик высказала в социальной сети Х.

Аюсо считает, что именно действующее правительство королевства своим бездействием способствовало проникновению в страну террористов, личности которых до сих пор устанавливаются. Она также уточнила, что на территории Испании сохраняется четвертый, повышенный уровень террористической опасности.

«Санчес безответственен и он предатель. Границы Испании должны быть защищены. Безопасность испанцев не подлежит обсуждению», - заявила глава Мадрида.

Напомним, что в конце июля в Сеуту вторглись тысячи нелегальных мигрантов, которые устроили в городе массовые беспорядки. На днях командование Вооруженных сил испанского анклава отдало приказ всем военным готовиться к предотвращению нового масштабного миграционного кризиса.